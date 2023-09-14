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14 сентября, 17:50

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"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрировали фасад "Дома со зверями" в Москве

"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрировали фасад "Дома со зверями" в Москве

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В столице завершилась реставрация фасада знаменитого "Дома со зверями" на Чистопрудном бульваре. Мастера привели в порядок уникальные элементы декора, а также возвратили исторический цвет фасада. Кроме того, отремонтировали подъезды, кровельное покрытие и заменили инженерные системы.

Архитектор Лев Кравицкий построил это здание в 1909 году как доходный дом церкви Троицы на Грязех. Для декора фасада он использовал иллюстрации Сергея Вашкова в русском стиле. Изначально дом на Чистопрудном бульваре был четырехэтажным, но в 1945 году приняли решение надстроить еще два этажа.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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