"Мой район. Обратная связь": на Ленинском проспекте появились новые спортивные площадки

На юго-западе столицы появились новые спортивные площадки. Две спортивные зоны обустроили на Ленинском проспекте между домами 64/2 и 66. Работы выполнили в рамках комплексного благоустройства территории от Университетского до Ломоносовского проспекта.

На обеих спортивных зонах установили современное оборудование. Оно имеет антивандальное порошковое покрытие и может выдерживать перепады температур на протяжении всего года. Длина большей площадки – 18 метров, а меньшей – 9 метров. На первой разместили гнутые брусья, пять турников и шведскую стенку, на второй – каскад турников для отжиманий и подтягиваний. На обеих площадках смогут заниматься спортсмены старше 14 лет.

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