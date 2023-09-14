"Мой район. Обратная связь": академию спорта "Динамо" открыли в столице

В Москве открыли академию спорта "Динамо". Площадь комплекса превышает 25 тысяч квадратных метров. Это манеж, в котором можно будет тренироваться круглый год.

В новом трехэтажном спорткомплексе есть ледовая арене с площадкой, оборудованной по стандарту НХЛ. Для зрителей установлены современные трибуны. В спорткомплексе можно заниматься волейболом, баскетболом и гандболом. Для футбольных тренировок оборудован манеж с искусственным газоном.

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