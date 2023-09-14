"Мой район. Обратная связь": завершается реставрация бывшей городской усадьбы Алексеевых

Завершается реставрация бывшей городской усадьбы Алексеевых на улице Александра Солженицына. Здание построили в XVIII веке по проекту архитектора Родиона Казакова.

С фасада дома уже сняли леса. Мастера особое внимание уделили историческому портрету. Они восстановили декоративное оформление центральной фасадной части, восполнили утраты по межэтажным карнизам, подоконным пояскам и оконным сандрикам, а также воссоздали аварийные участки капитэлей коринфского ордера пилястр главного фасада. В порядок привели и белый камень цокольного основания.

Кроме того, специалисты обновляют подъезды и подвал. Закончены работы по замене ряда внутридомовых коммуникаций. Кстати, в одной из флигелей этой усадьбы родился режиссер Константин Станиславский.

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