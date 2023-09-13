13 сентября, 17:25Город
"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство площади Борьбы
Завершилось благоустройство площади Борьбы, расположенной между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком. Последний раз площадь приводили в порядок 13 лет назад. На этой территории установлены скульптуры героев литературного произведения Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки".
Специалисты изменили положение фигур – их развернули друг к другу. Кроме того, они привели пространство в порядок, сохранив исторический облик и планировку площади. Там также установили новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".