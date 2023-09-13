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13 сентября, 17:25

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"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство площади Борьбы

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство площади Борьбы

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Завершилось благоустройство площади Борьбы, расположенной между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком. Последний раз площадь приводили в порядок 13 лет назад. На этой территории установлены скульптуры героев литературного произведения Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки".

Специалисты изменили положение фигур – их развернули друг к другу. Кроме того, они привели пространство в порядок, сохранив исторический облик и планировку площади. Там также установили новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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