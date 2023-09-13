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13 сентября, 11:10

Город

"Мой район. Обратная связь": с января 26 тыс москвичей переехали в новые дома по реновации

"Мой район. Обратная связь": с января 26 тыс москвичей переехали в новые дома по реновации

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Показатели переселения по программе реновации в Москве за первые шесть месяцев этого года выполнены на 100%. С января 26 тысяч горожан начали переезжать в новые дома.

Жилье москвичи получают самое современное – новостройки оснащены общедомовыми и поквартирными приборами водо-, теплоснабжения и электричества. А еще в домах устанавливают системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

В этом году новоселами станут еще 47 тысяч москвичей. Программу реновации запустили в столице почти 6шесть лет назад. С тех пор стартовало расселение 834 старых домов.

В данный момент начинается вторая волна строительства объектов по реновации. Ежегодно в Москве планируют возводить около четырех миллионов квадратных метров жилья.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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