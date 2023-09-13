13 сентября, 11:10Город
"Мой район. Обратная связь": с января 26 тыс москвичей переехали в новые дома по реновации
Показатели переселения по программе реновации в Москве за первые шесть месяцев этого года выполнены на 100%. С января 26 тысяч горожан начали переезжать в новые дома.
Жилье москвичи получают самое современное – новостройки оснащены общедомовыми и поквартирными приборами водо-, теплоснабжения и электричества. А еще в домах устанавливают системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
В этом году новоселами станут еще 47 тысяч москвичей. Программу реновации запустили в столице почти 6шесть лет назад. С тех пор стартовало расселение 834 старых домов.
В данный момент начинается вторая волна строительства объектов по реновации. Ежегодно в Москве планируют возводить около четырех миллионов квадратных метров жилья.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".