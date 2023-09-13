13 сентября, 08:15Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома в Северном Тушине
Капитальный ремонт жилого дома проходит в Северном Тушине. Здание находится по адресу бульвар Яна Райниса, дом № 6, корпус 2.
Его возвели еще в 1970 году. Специалисты фонда капремонта завершили замену ряда инженерных систем объекта. Теперь они обновляют крышу и фасад здания. Скоро мастера приступят к окраске стен дома.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь