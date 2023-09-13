13 сентября, 06:45Город
"Мой район. Обратная связь": дом князя Сидамона-Эристова отремонтируют в Москве
В центре Москвы отремонтируют дом грузинского князя Александра Сидамона-Эристова. Здание находится на улице Садовая-Кудринская, 32, строение 2.
Его построили в 1912 году в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Виктора Величкина. Специалисты фонда капитального ремонта проведут комплекс работ по восстановлению фасада исторического особняка.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь