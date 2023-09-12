"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в Тверском районе Москвы

В центре Москвы завершается капитальный ремонт дома, построенного по индивидуальному проекту. Здание находится по адресу Тихвинский переулок, 10–12, корпус 5. Дом был возведен в 1934 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок это здание. Они заменили ряд инженерных систем, а также отремонтировали крышу и фасад. Последнему уделили особое внимание – был обновлен штукатурный слой, затем на стены нанесли антисептический раствор, после их окрасили.

Работы в доме прошли в рамках столичной программы капремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

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