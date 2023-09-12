Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 16:55

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в Тверском районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в Тверском районе Москвы

"Мой район. Обратная связь": Базовский сквер благоустроили в столице

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома грузинского князя Александра Сидамон-Эристова

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома в Люблине

Новости часа: Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Ледовый дворец "Крылатское" открыли после обновления

ЦОДД спрогнозировал заторы до 7 баллов вечером 12 сентября в столице

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 58 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Асфальт на площади более 23 млн квадратных метров поменяют в Москве

В центре Москвы завершается капитальный ремонт дома, построенного по индивидуальному проекту. Здание находится по адресу Тихвинский переулок, 10–12, корпус 5. Дом был возведен в 1934 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок это здание. Они заменили ряд инженерных систем, а также отремонтировали крышу и фасад. Последнему уделили особое внимание – был обновлен штукатурный слой, затем на стены нанесли антисептический раствор, после их окрасили.

Работы в доме прошли в рамках столичной программы капремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2 300 многоквартирных домов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика