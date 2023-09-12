"Мой район. Обратная связь": Базовский сквер благоустроили в столице

На севере столицы завершили благоустройство Базовского сквера. Там создали современное общественное пространство. Специалисты отремонтировали тротуары, создали пешеходные и велосипедные дорожки, а также обустроили игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами.

Сквер расположен рядом с жилыми домами, образовательным учреждением и поликлиникой. Через него горожане проходят к железнодорожной станции "Грачевская", расположенной на Деповской улице. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".