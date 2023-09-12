"Мой район. Обратная связь": ремонт дома грузинского князя Александра Сидамон-Эристова

В центре Москвы отремонтируют дом грузинского князя Александра Сидамон-Эристова. Здание находится по адресу улица Садовая-Кудринская, дом 32, строение 2. Дом возвели в 1912 году в стиле неоклассицизм по проекту архитектора Виктора Величкина.

Специалисты Фонда капитального ремонта проведут комплекс работ по восстановлению фасада исторического особняка. Еще до начала ремонта был разработан уникальный проект обновления, который позволит вернуть первозданный вид этой архитектурной жемчужине.

Мастера уже расчистили и промыли стены, а также восстановили кирпичную кладку. На очереди декор – необходимо привести в порядок руст, восстановить полуколонны, пилястры и множественные барельефы, которыми украшено здание.

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