Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 06:40

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома в Люблине

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома в Люблине

Новости часа: Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Ледовый дворец "Крылатское" открыли после обновления

ЦОДД спрогнозировал заторы до 7 баллов вечером 12 сентября в столице

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 58 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

Асфальт на площади более 23 млн квадратных метров поменяют в Москве

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на ТТК в районе Беговой улицы

Фестиваль профессиональной реализации пройдет в "Технограде" на ВДНХ 16 сентября

В районе Люблино в данный момент идет капитальный ремонт жилого дома на Ставропольской улице. Его возвели в 1976 году.

Особое внимание мастера уделяют фасаду, который облицован мелкоразмерной плиткой. Его восстанавливают по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Кроме того, мастера прогерметизировали межпанельные швы. В местах общего пользования установили новые стеклопакеты и обновили цокольную часть здания. Теперь специалисты приводят в порядок балконы и входные группы. В финале они устроят новую отмостку. Все работы завершат в этом году.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика