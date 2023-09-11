"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на улице Героев Панфиловцев в столице

В Москве идет капитальный ремонт жилого дома на улице Героев Панфиловцев. Здание возвели в 1968 году.

Специалисты восстанавливают плоскости фасада. Кроме того, в здании ремонтируют входные группы, обновляют покрытие цоколя и восстанавливают лоджии. На крыше дома проводятся работы по замене кровельного настила. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".