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11 сентября, 17:50

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на улице Героев Панфиловцев в столице

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на улице Героев Панфиловцев в столице

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В Москве идет капитальный ремонт жилого дома на улице Героев Панфиловцев. Здание возвели в 1968 году.

Специалисты восстанавливают плоскости фасада. Кроме того, в здании ремонтируют входные группы, обновляют покрытие цоколя и восстанавливают лоджии. На крыше дома проводятся работы по замене кровельного настила. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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