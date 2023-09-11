11 сентября, 17:50Город
"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на улице Героев Панфиловцев в столице
В Москве идет капитальный ремонт жилого дома на улице Героев Панфиловцев. Здание возвели в 1968 году.
Специалисты восстанавливают плоскости фасада. Кроме того, в здании ремонтируют входные группы, обновляют покрытие цоколя и восстанавливают лоджии. На крыше дома проводятся работы по замене кровельного настила. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь