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11 сентября, 17:10

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"Мой район. Обратная связь": скейт-парк появился на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы, в Гагаринском районе, появился скейт-парк. Его открыли в парке имени 40-летия ВЛКСМ. Новый объект расположен в центре парка, там могут кататься спортсмены разного уровня подготовки, в том числе начинающие.

Общая площадь скейт-парка составляет 260 квадратных метров, дождевая вода с площадки будет отводиться за счет уклона поверхности. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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