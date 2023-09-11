"Мой район. Обратная связь": скейт-парк появился на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы, в Гагаринском районе, появился скейт-парк. Его открыли в парке имени 40-летия ВЛКСМ. Новый объект расположен в центре парка, там могут кататься спортсмены разного уровня подготовки, в том числе начинающие.

Общая площадь скейт-парка составляет 260 квадратных метров, дождевая вода с площадки будет отводиться за счет уклона поверхности. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".