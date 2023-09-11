"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома в Беговом районе столицы

На севере столицы идет капитальный ремонт жилого дома в стиле конструктивизм. Здание находится на улице Расковой.

Дом возвели в 1932 году по индивидуальному проекту. Специалисты фонда капитального ремонта заменили внутридомовые коммуникации центрального отопления, в настоящее время они обновляют магистрали холодного и горячего водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".