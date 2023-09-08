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Новости

08 сентября, 17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в неоклассическом стиле в Беговом районе

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома в неоклассическом стиле в Беговом районе

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На севере столицы проходит капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится на улице Ямского Поля. Дом был возведен в 1937 году.

Мастера заменят инженерные сети, а также обновят фасад здания. Ремонт начался с расчистки штукатурного слоя. После этого специалисты заделали трещины и восстановили локальные повреждения кирпичной кладки. Следующий этап – работы по сохранению декора. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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