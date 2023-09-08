"Мой район. Обратная связь": обновление многоквартирного дома на юго-востоке столицы

На юго-востоке столицы в данный момент идет обновление многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Окская, 44 корпус 1. Дом был возведен в 1966 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад здания. Стены многоэтажки облицованы мелкоразмерной плиткой. Мастера отремонтируют их по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Для ремонта подобраны качественные отечественные материалы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".