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08 сентября, 16:55

Город

"Мой район. Обратная связь": обновление многоквартирного дома на юго-востоке столицы

"Мой район. Обратная связь": обновление многоквартирного дома на юго-востоке столицы

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На юго-востоке столицы в данный момент идет обновление многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Окская, 44 корпус 1. Дом был возведен в 1966 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад здания. Стены многоэтажки облицованы мелкоразмерной плиткой. Мастера отремонтируют их по современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Для ремонта подобраны качественные отечественные материалы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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