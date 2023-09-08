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08 сентября, 10:40

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"Мой район. Обратная связь": цветники обновили ко Дню города в Москве

"Мой район. Обратная связь": цветники обновили ко Дню города в Москве

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В столице ко Дню города обновили цветники. Специалисты прорыхлили землю, провели прополку, убрали пожелтевшие соцветия и высадили дополнительную рассаду.

Цветники – один из элементов комфортной городской среды, поэтому ежегодно в столице высаживают несколько десятков миллионов цветов. В 2023 году общая площадь клумб составила 880 тысяч квадратных метров. Всего в столице высадили более 56 миллионов различных растений. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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