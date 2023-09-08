"Мой район. Обратная связь": капремонт дома стартовал на улице Расковой

На севере столицы идет капитальный ремонт жилого дома в стиле конструктивизм. Здание находится по адресу улица Расковой, 16/26, корпус 2.

Дом возвели в 1932 году по индивидуальному проекту. Специалисты фонда капитального ремонта уже заменили внутридомовые коммуникации центрального отопления.

На данный момент мастера обновляют магистрали холодного и горячего водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".