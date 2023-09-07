"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершат в 1-м Неопалимовском переулке

В Хамовниках, в 1-м Неопалимовском переулке, идет капитальный ремонт дома. Его возвели в 1898 году в стиле эклектики.

Перед началом работ специалисты создали уникальный проект и тщательно подобрали материалы и оборудование, которые максимально подходят зданию. Особое внимание уделяют восстановлению фасада, который украшен декоративными элементами.

На первом этапе мастера тщательно расчистили открытые плоскости от накопившихся загрязнений, затем отремонтировали кирпичную кладку и выветренные швы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".