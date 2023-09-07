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07 сентября, 16:50

Город

"Мой район. Обратная связь": обновление дома на Малой Грузинской улице

"Мой район. Обратная связь": обновление дома на Малой Грузинской улице

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В центре столицы идет обновление дома в неоклассическом стиле. Здание находится на Малой Грузинской улице. Дом был возведен в 1908 году.

Специалисты фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подвал, а также заменят инженерные системы. Кроме того, мастера воссоздадут утраченный декор с помощью передовой технологии лазерного сканирования. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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