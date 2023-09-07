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07 сентября, 10:55

Город

"Мой район. Обратная связь": 6,5 тыс энергоэффективных светильников установили в Москве

"Мой район. Обратная связь": 6,5 тыс энергоэффективных светильников установили в Москве

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В столице устанавливают энергоэффективные светильники. В 2023 году в городе появилось около 6,5 тысячи таких приборов. Они позволяют экономить электроэнергию, к тому же эти устройства в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых.

Энергоэффективные светильники используют в художественной подсветке города. Именно она в вечернее время подчеркивает архитектурные особенности зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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