"Мой район. Обратная связь": специалисты обновят дом 1974 года на улице Демьяна Бедного

На северо-западе столицы идет обновление девятиэтажного жилого дома. Здание расположено по адресу улица Демьяна Бедного, 17, корпус 3. Дом был возведен в 1974 году по типовому проекту.

На данный момент специалисты Фонда капитального ремонта приводят в порядок фасад, крышу и магистрали водоотведения. Стены этого дома отделаны мелкозернистой керамической плиткой. Фасады такого типа восстанавливают по хорошо зарекомендовавшей себя технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".