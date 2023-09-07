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07 сентября, 06:50

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновят дом 1974 года на улице Демьяна Бедного

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновят дом 1974 года на улице Демьяна Бедного

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На северо-западе столицы идет обновление девятиэтажного жилого дома. Здание расположено по адресу улица Демьяна Бедного, 17, корпус 3. Дом был возведен в 1974 году по типовому проекту.

На данный момент специалисты Фонда капитального ремонта приводят в порядок фасад, крышу и магистрали водоотведения. Стены этого дома отделаны мелкозернистой керамической плиткой. Фасады такого типа восстанавливают по хорошо зарекомендовавшей себя технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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