06 сентября, 07:45Город
"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт жилого дома в Большом Дровяном переулке
В центре столицы проходит капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу Большой Дровяной переулок, 9. Дом был возведен в 1957 году.
Специалисты Фонда капитального ремонта подарят этому зданию вторую жизнь. В доме уже заменили магистрали холодного водоснабжения.
В данный момент мастера заканчивают приводить в порядок фасад. Сперва они расчистили и промыли стены, а затем восстановили все швы и докомпоновали утраченные элементы кирпичной кладки.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".