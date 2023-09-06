Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 07:45

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"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт жилого дома в Большом Дровяном переулке

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт жилого дома в Большом Дровяном переулке

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В центре столицы проходит капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу Большой Дровяной переулок, 9. Дом был возведен в 1957 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта подарят этому зданию вторую жизнь. В доме уже заменили магистрали холодного водоснабжения.

В данный момент мастера заканчивают приводить в порядок фасад. Сперва они расчистили и промыли стены, а затем восстановили все швы и докомпоновали утраченные элементы кирпичной кладки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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