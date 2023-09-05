Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали об обновлении дома 1908 года в столице

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали об обновлении дома 1908 года в столице

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В центре столицы идет обновление дома в неоклассическом стиле, который был возведен в 1908 году. Здание находится на Малой Грузинской улице.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подвал, а также заменят инженерные системы. Мастера воссоздадут утраченный декор с помощью передовой технологии лазерного сканирования. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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