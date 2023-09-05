"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали об обновлении дома 1908 года в столице

В центре столицы идет обновление дома в неоклассическом стиле, который был возведен в 1908 году. Здание находится на Малой Грузинской улице.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подвал, а также заменят инженерные системы. Мастера воссоздадут утраченный декор с помощью передовой технологии лазерного сканирования. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".