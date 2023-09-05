Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

05 сентября, 10:30

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт завершится в доме на улице Фомичевой

"Мой район. Обратная связь": капремонт завершится в доме на улице Фомичевой

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На северо-западе столицы в 2023 году завершится капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Фомичевой, 13. Дом был возведен в 1982 году.

Работы пройдут в рамках столичной программы капитального ремонта. Всего в Москве в 2023 году отремонтируют более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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