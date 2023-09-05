"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о ремонте жилого дома в Таганском районе

В центре столицы проходит капитальный ремонт жилого дома, который был возведен в 1957 году. Здание находится в Большом Дровяном переулке.

Специалисты Фонда капитального ремонта заменили магистрали холодного водоснабжения. В настоящее время мастера заканчивают приводить в порядок фасад. Также идет ремонт балконов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".