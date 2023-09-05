Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 06:25

Город

"Мой район. Обратная связь": завершающий этап реставрации жилого дома в Басманном районе

"Мой район. Обратная связь": завершающий этап реставрации жилого дома в Басманном районе

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В столице завершается реставрация жилого дома в Большом Харитоньевском переулке. Здание возвели в 1912 году как доходный дом Сергея Шугаева.

Ренессансный фасад отличает скульптурный фриз в виде мужских фигур, которые держат овальный геральдический щит. Специалисты привели в порядок крыши и внутренние инженерные системы. Реставрацию фасада выполнили на 85%. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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