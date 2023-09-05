"Мой район. Обратная связь": завершающий этап реставрации жилого дома в Басманном районе

В столице завершается реставрация жилого дома в Большом Харитоньевском переулке. Здание возвели в 1912 году как доходный дом Сергея Шугаева.

Ренессансный фасад отличает скульптурный фриз в виде мужских фигур, которые держат овальный геральдический щит. Специалисты привели в порядок крыши и внутренние инженерные системы. Реставрацию фасада выполнили на 85%. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".