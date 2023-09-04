Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

04 сентября, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": дом 1972 года постройки отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": дом 1972 года постройки отремонтируют в столице

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На северо-востоке Москвы проводится обновление жилого дома. Здание находится по адресу улица Палехская, 13. Дом был возведен в 1972 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад, крышу, подъезды и подвал здания, а также поменяют внутридомовые коммуникации. Стены здания отделаны мелкой декоративной плиткой.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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