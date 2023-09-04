04 сентября, 10:15Город
"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрировали фасад "Дома со зверями" в Москве
В столице завершилась реставрация фасада "Дома со зверями" на Чистопрудном бульваре. Специалисты сняли строительные леса.
Мастера привели в порядок элементы декора, а также возвратили исторический цвет фасада. Кроме того, они отремонтировали подъезды, кровельное покрытие и заменили инженерные системы.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь