"Мой район. Обратная связь": специалисты отреставрировали фасад "Дома со зверями" в Москве

В столице завершилась реставрация фасада "Дома со зверями" на Чистопрудном бульваре. Специалисты сняли строительные леса.

Мастера привели в порядок элементы декора, а также возвратили исторический цвет фасада. Кроме того, они отремонтировали подъезды, кровельное покрытие и заменили инженерные системы.

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