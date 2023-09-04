04 сентября, 06:40Город
"Мой район. Обратная связь": открытие парка для выставочных и кинологических мероприятий
На северо-востоке столицы открылся парк для выставочных и кинологических мероприятий. Он расположен по адресу улица Кольская, владение 16А. Это одна из самых больших и удобных площадок для выгула собак в России.
Площадь нового комплекса – более 13 тысяч квадратных метров. Проект был реализован в рамках программы "Питомцы в Москве".
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь