Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

04 сентября, 06:40

Город

"Мой район. Обратная связь": открытие парка для выставочных и кинологических мероприятий

"Мой район. Обратная связь": открытие парка для выставочных и кинологических мероприятий

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На северо-востоке столицы открылся парк для выставочных и кинологических мероприятий. Он расположен по адресу улица Кольская, владение 16А. Это одна из самых больших и удобных площадок для выгула собак в России.

Площадь нового комплекса – более 13 тысяч квадратных метров. Проект был реализован в рамках программы "Питомцы в Москве".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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