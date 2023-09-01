"Мой район. Обратная связь": ремонт дома завершается в столичном Ховрине

На севере столицы завершается капитальный ремонт дома по новой технологии. Здание находится на улице Петрозаводской.

Дом был возведен в 1968 году по типовому проекту. Специалисты фонда капитального ремонта приводят в порядок внешний вид здания и проводят замену ряда внутридомовых коммуникаций.

Фасад дома облицован мелкоразмерной плиткой. Ремонт идет по новой современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".