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01 сентября, 10:45

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома завершается в столичном Ховрине

"Мой район. Обратная связь": ремонт дома завершается в столичном Ховрине

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На севере столицы завершается капитальный ремонт дома по новой технологии. Здание находится на улице Петрозаводской.

Дом был возведен в 1968 году по типовому проекту. Специалисты фонда капитального ремонта приводят в порядок внешний вид здания и проводят замену ряда внутридомовых коммуникаций.

Фасад дома облицован мелкоразмерной плиткой. Ремонт идет по новой современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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