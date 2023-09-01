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01 сентября, 09:50

Город

"Мой район. Обратная связь": второй филиал поликлиники № 52 открылся в Москве

"Мой район. Обратная связь": второй филиал поликлиники № 52 открылся в Москве

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В столице после капитального ремонта открылся второй филиал поликлиники № 52. Медицинское учреждение находится в Булатниковском проезде.

Теперь поликлиника соответствует новому московскому стандарту. Эта программа предполагает установку новейшего оборудования, создание комфортных мест ожидания для пациентов, а также единый набор специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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