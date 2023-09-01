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01 сентября, 07:45

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"Мой район. Обратная связь": кинологический парк открыли на северо-востоке столицы

"Мой район. Обратная связь": кинологический парк открыли на северо-востоке столицы

Московский зоопарк перешел на осенний график работы

"Московский патруль": догхантеры активизировались на востоке столицы

"Мой район. Навигатор": парк для собак открыли в Свиблове

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

В Москве родился первый в истории России детеныш большой панды – Собянин

Новости часа: строительство пяти поликлиник завершат в столице до конца 2023 года

Новости часа: Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Собянин: в Московском зоопарке родился детеныш большой панды

Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

На северо-востоке столицы открылся парк для выставочных и кинологических мероприятий. Он находится на Кольской улице.

Площадь одной из самых больших и удобных площадок для выгула собак в России – более 13 тысяч квадратных метров. На ней есть две зоны для тренировки домашних животных, каждая из которых оснащена множеством снарядов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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