01 сентября, 07:45Город
"Мой район. Обратная связь": кинологический парк открыли на северо-востоке столицы
На северо-востоке столицы открылся парк для выставочных и кинологических мероприятий. Он находится на Кольской улице.
Площадь одной из самых больших и удобных площадок для выгула собак в России – более 13 тысяч квадратных метров. На ней есть две зоны для тренировки домашних животных, каждая из которых оснащена множеством снарядов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Обратная связь