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Новости

31 августа, 17:00

Город

"Мой район. Обратная связь": в парке "Яуза" создали пространство для катания на BMX

"Мой район. Обратная связь": в парке "Яуза" создали пространство для катания на BMX

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В парке "Яуза" создали современное пространство для катания на велосипедах BMX и горных велосипедах. Им стал дерт-парк вдоль Северодвинской улицы с пятью трассами различной степени сложности. Их общая протяженность – 350 метров. На площадке планируют проводить масштабные соревнования. Для зрителей сделали крытые трибуны и павильоны.

Зона для катания состоит из каркасных стартовых подиумов различной высоты и линий фигур-трамплинов из уплотненного грунта. Площадка подходит для спортсменов различного уровня подготовки. Новички могут обучиться базовым навыкам, а затем закрепить результат на более сложных траекториях. В специальных контейнерах спортсмены смогут хранить инвентарь.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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