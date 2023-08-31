"Мой район. Обратная связь": в парке "Яуза" создали пространство для катания на BMX

В парке "Яуза" создали современное пространство для катания на велосипедах BMX и горных велосипедах. Им стал дерт-парк вдоль Северодвинской улицы с пятью трассами различной степени сложности. Их общая протяженность – 350 метров. На площадке планируют проводить масштабные соревнования. Для зрителей сделали крытые трибуны и павильоны.

Зона для катания состоит из каркасных стартовых подиумов различной высоты и линий фигур-трамплинов из уплотненного грунта. Площадка подходит для спортсменов различного уровня подготовки. Новички могут обучиться базовым навыкам, а затем закрепить результат на более сложных траекториях. В специальных контейнерах спортсмены смогут хранить инвентарь.

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