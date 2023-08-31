"Мой район. Обратная связь": завершающий этап ремонта дома на улице Красина в Москве

В столице завершается капитальный ремонт жилого дома на улице Красина. Его возвели в 1912 году в неоклассическом стиле.

В настоящее время мастера занимаются восстановлением фасада здания. Они дофрагментировали каждый элемент. Кроме того, специалисты отремонтировали цоколь здания, в местах общего пользования установили новые стеклопакеты и навесили современные водосточные трубы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".