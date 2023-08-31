"Мой район. Обратная связь": в столице открыли 11 поликлиник

В Москве открыли 11 поликлиник. Из них две – новые, а девять прошли реконструкцию. Теперь эти медучреждения соответствую московскому стандарту. Эта программа предполагает установку новейшего оборудования, создание комфортных мест ожидания для пациентов, а также единый набор специалистов.

Среди новых возведенных объектов – поликлиника для взрослых в районе Строгино на улице Твардовского. Теперь ее смогут посещать около 50 тысяч местных жителей. Для них будут работать 150 сотрудников, в том числе 53 врача. Площадь здания превышает 11 тысяч квадратных метров. Его возвели по индивидуальному проекту за счет столичной адресной инвестиционной программы.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".