"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершится на Садовой-Кудринской улице

Капитальный ремонт жилого дома идет на Садовой-Кудринской улице. Здание возвели в 1912 году в стиле эклектика.

Особое внимание специалисты уделяют сохранению исторического фасада. Для этого специалисты проведут работы по выравниванию всех плоскостей фасада и окрашиванию. Также они обновят цоколь здания, отремонтируют откосы, заменят водосточные трубы и обновят балконы.

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