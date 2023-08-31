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31 августа, 07:30

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершится на Садовой-Кудринской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершится на Садовой-Кудринской улице

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Капитальный ремонт жилого дома идет на Садовой-Кудринской улице. Здание возвели в 1912 году в стиле эклектика.

Особое внимание специалисты уделяют сохранению исторического фасада. Для этого специалисты проведут работы по выравниванию всех плоскостей фасада и окрашиванию. Также они обновят цоколь здания, отремонтируют откосы, заменят водосточные трубы и обновят балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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