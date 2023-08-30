"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной завершат к осени

В столице заканчивается благоустройство Воробьевской набережной. Одна из популярных прогулочных зон преобразится уже к осени.

Там появятся удобные дорожки, которые особенно оценят любители бега. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор увеличится почти на три километра. Для велосипедистов на набережной оборудуют специальную трассу. Также на благоустроенной территории разместят скамейки, а на причале появится смотровая площадка с видом на Москву-реку.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".