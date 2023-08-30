"Мой район. Обратная связь": капремонт дома на Садовой-Кудринской улице

В столице в данный момент идет капитальный ремонт дома на Садовой-Кудринской улице. Его возвели в 1912 году в стиле эклектика.

Особое внимание специалисты уделяют сохранению исторического фасада. Для этого используют передовое оборудование и самые современные отечественные материалы.

На первом этапе стены дома тщательно расчистили и обработали противогрибковым составом, затем произвели локальный ремонт кирпичной кладки и привели в порядок архитектурный декор. В финале мастера полностью обновят штукатурный слой и окрасят фасад. Также они обновят цоколь здания, отремонтируют откосы, заменят водосточные трубы и обновят балконы.

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