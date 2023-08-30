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"Мой район. Обратная связь": конноспортивный комплекс "Битца" открылся после реконструкции

"Мой район. Обратная связь": конноспортивный комплекс "Битца" открылся после реконструкции

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После масштабной реконструкции открылся самый крупный в Европе конноспортивный комплекс "Битца". Работы начались в 2019 году.

Часть зданий отремонтировали, часть построили заново. Теперь в модернизированном комплексе есть восемь тренировочных и одно разминочное поле для занятий конным спортом, малая арена, а также конкурный стадион на 4 620 мест. Кроме того, там обустроили три крытых манежа и предманежник.

В обновленном комплексе "Битца" можно проводить всероссийские и международные соревнования.

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