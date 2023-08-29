"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома начался на Смирновской улице

На юго-востоке столицы идет капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Смирновская, 6.

Дом был возведен в 1958 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок крышу и фасад здания. Мастера уже отремонтировали кирпичную кладку, в данный момент ее предстоит гидрофобизировать.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".