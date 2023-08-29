"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1934 года завершат в Тверском районе столицы

В центре Москвы, в Тверском районе, завершается капитальный ремонт дома, построенного по индивидуальному проекту. Здание находится по адресу Тихвинский переулок, 10–12, корпус 5. Дом был возведен в 1934 году.

Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок это здание. Они заменили ряд инженерных систем, а также отремонтировали крышу и фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".