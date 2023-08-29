"Мой район. Обратная связь": благоустройство Базовского сквера завершили в столице

На севере столицы завершили благоустройство Базовского сквера. По просьбам местных жителей там создали современное общественное пространство.

Специалисты отремонтировали тротуары, создали пешеходные и велосипедные дорожки, а также обустроили игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами. Этот сквер расположен рядом с жилыми домами, образовательным учреждением и поликлиникой. В сквере появилось 22 опоры наружного освещения, кроме того, там дополнительно высадили 20 деревьев и разбили цветники.

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