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"Мой район. Обратная связь": благоустройство Базовского сквера завершили в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Базовского сквера завершили в столице

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На севере столицы завершили благоустройство Базовского сквера. По просьбам местных жителей там создали современное общественное пространство.

Специалисты отремонтировали тротуары, создали пешеходные и велосипедные дорожки, а также обустроили игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами. Этот сквер расположен рядом с жилыми домами, образовательным учреждением и поликлиникой. В сквере появилось 22 опоры наружного освещения, кроме того, там дополнительно высадили 20 деревьев и разбили цветники.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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