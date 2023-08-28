Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1968 года проведут в Северном Тушине

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1968 года проведут в Северном Тушине

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве Цветного бульвара

"Мой район. Обратная связь": скейт-парк появился на юго-западе Москвы

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют на Неглинной улице

Новости часа: асфальт закончили класть на участке южного направления МСД

Конно-спортивный комплекс "Битца" открыли после масштабного обновления

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Жителям столицы рассказали о благоустройстве набережных в Москве

"Актуальный репортаж": выходные на Московском урбанфоруме

Новости часа: Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

В Северном Тушине идет капитальный ремонт жилого дома, который находится по адресу улица Героев Панфиловцев, 9, корпус 1. Здание возвели в 1968 году.

Особое внимание специалисты уделят восстановлению плоскостей фасада. При постройке дома их отделывали декоративной плиткой на заводе. За более чем 50 лет плитка потеряла цвет, а местами отвалилась. Чтобы привести ее в порядок, мастера применяют современную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика