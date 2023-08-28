"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1968 года проведут в Северном Тушине

В Северном Тушине идет капитальный ремонт жилого дома, который находится по адресу улица Героев Панфиловцев, 9, корпус 1. Здание возвели в 1968 году.

Особое внимание специалисты уделят восстановлению плоскостей фасада. При постройке дома их отделывали декоративной плиткой на заводе. За более чем 50 лет плитка потеряла цвет, а местами отвалилась. Чтобы привести ее в порядок, мастера применяют современную технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

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