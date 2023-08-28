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"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве Цветного бульвара

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве Цветного бульвара

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В центре столицы заканчивают благоустраивать Цветной бульвар. Уже выполнено более 90% работ.

Специалисты убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительные водосточные сети, а также заменили покрытие тротуаров и проезжей части. Вместо обычного асфальта уложили гранитную плитку крупного формата.

Кроме того, специалисты привели в порядок территорию у входов в метро "Цветной бульвар" и оборудовали парковки для машин и велосипедов. Работы по благоустройству бульвара завершат в сентябре 2023 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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