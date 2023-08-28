Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:50

Город

"Мой район. Обратная связь": скейт-парк появился на юго-западе Москвы

"Мой район. Обратная связь": скейт-парк появился на юго-западе Москвы

"Мой район. Обратная связь": дом в неоклассическом стиле отремонтируют на Неглинной улице

Новости часа: асфальт закончили класть на участке южного направления МСД

Конно-спортивный комплекс "Битца" открыли после масштабного обновления

В ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 3 балла

Жителям столицы рассказали о благоустройстве набережных в Москве

"Актуальный репортаж": выходные на Московском урбанфоруме

Новости часа: Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 56 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

На юго-западе Москвы, в Гагаринском районе, появился скейт-парк. Его открыли в парке имени 40-летия ВЛКСМ. Новый объект расположен в центре парка, там могут кататься спортсмены разного уровня подготовки, в том числе начинающие.

Общая площадь скейт-парка составляет 260 квадратных метров, дождевая вода с площадки будет отводиться за счет уклона поверхности. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика