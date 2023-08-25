"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в Большом Левшинском переулке

В данный момент идет капитальный ремонт жилого дома в Большом Левшинском переулке. Его возвели в 1957 году по индивидуальному проекту с элементами неоклассицизма. Особое внимание уделят сохранению исторического портрета дома.

Ремонт фасада начался с расчистки и промывки от накопившихся загрязнений и отбивки дворовой части цоколя. В данный момент специалисты восстанавливают выветренные швы и поврежденные кирпичные сегменты. Затем им предстоит обработать места намокания антигрибковым раствором и отремонтировать штукатурный слой.

В финале фасад гидрофобизируют и окрасят. Также обновят балконы, а в местах общего пользования установят современные стеклопакеты.

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