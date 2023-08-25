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11:25

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"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на Осташковской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на Осташковской улице

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В Бабушкинском районе в данный момент идет капитальный ремонт жилого дома на Осташковской улице. Его возвели в 1975 году по типовому проекту.

Особое внимание специалисты уделяют обновлению фасада, который создан из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. Для такого ремонта используют современную технологию с применением полимерцементных смесей.

На первом этапе стены дома промыли, ликвидировали трещины и отбили отваливающуюся плитку. Особенно тщательно в порядок приведут межпанельные швы – их расчистят и герметизируют. Кроме того, в доме отремонтируют входные группы и установят новые пластиковые стеклопакеты в местах общего пользования. В финале обновят цокольную часть здания и заменят отливы.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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