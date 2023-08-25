"Мой район. Обратная связь": как проходит ремонт жилого дома на улице Марии Ульяновой

В столице проходит капитальный ремонт жилого дома на улице Марии Ульяновой. Его возвели в 1960 году по индивидуальному проекту.

Особое внимание специалисты уделяют обновлению фасада. На первом этапе уже промыли открытые плоскости от накопившихся загрязнений, восстановили все повреждения кирпичной кладки, специальным составом заполнили выветренные швы. Теперь мастера приведут в порядок балконы. На завершающем этапе в доме устроят новую водосточную систему. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".